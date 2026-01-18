Кравчук про 1000 очков Шипачева в КХЛ: «Было мало информации и комментариев. НХЛ круто сработала с гонкой Овечкина и Гретцки, надо брать опыт на вооружение»

— В КХЛ прошла минская церемония, посвященная тысячному очку Вадима Шипачева. Видели?
— К сожалению, в интернете она осталась немного в тени, было мало информации и комментариев. Больше обсуждалось то, как еще в матче в Москве минское «Динамо» отметило тысячу Шипачева, но из судейской комнаты поступил сигнал, и гол отменили. Хотя там был очень спорный эпизод — как говорится, на два судейских решения.
Думаю, у нас еще очень хороший резерв в плане проведения таких церемоний. Надо брать на вооружение детройтский опыт с шикарным праздником Федорова.
Очень круто сработала НХЛ и со снайперской гонкой Александра Овечкина и Уэйна Гретцки, причем ее успех был таким мощным, что решили продолжить — теперь считают все голы этих легенд, включая плей-офф. Крутая история! — сказал Кравчук.
«Детройт» вывел из обращения 91-й номер Федорова перед матчем с «Каролиной». Экс-форвард клуба появился на льду на кабриолете.