Кравчук про 1000 очков Шипачева в КХЛ: «Было мало информации и комментариев. НХЛ круто сработала с гонкой Овечкина и Гретцки, надо брать опыт на вооружение»

— К сожалению, в интернете она осталась немного в тени, было мало информации и комментариев. Больше обсуждалось то, как еще в матче в Москве минское «Динамо» отметило тысячу Шипачева, но из судейской комнаты поступил сигнал, и гол отменили. Хотя там был очень спорный эпизод — как говорится, на два судейских решения.