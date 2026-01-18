Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Трактор
1
:
Авангард
1
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.70
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.23
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
19.01
Детройт
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.35
П2
2.81
Хоккей. КХЛ
не начался
Лада
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
7
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
5
:
Монреаль
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
3
:
Коламбус
4
П1
X
П2

Кравчук про 1000 очков Шипачева в КХЛ: «Было мало информации и комментариев. НХЛ круто сработала с гонкой Овечкина и Гретцки, надо брать опыт на вооружение»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о церемонии в честь 1000 очков Вадима Шипачева в FONBET КХЛ.

Источник: Спортс"

— В КХЛ прошла минская церемония, посвященная тысячному очку Вадима Шипачева. Видели?

— К сожалению, в интернете она осталась немного в тени, было мало информации и комментариев. Больше обсуждалось то, как еще в матче в Москве минское «Динамо» отметило тысячу Шипачева, но из судейской комнаты поступил сигнал, и гол отменили. Хотя там был очень спорный эпизод — как говорится, на два судейских решения.

Думаю, у нас еще очень хороший резерв в плане проведения таких церемоний. Надо брать на вооружение детройтский опыт с шикарным праздником Федорова.

Очень круто сработала НХЛ и со снайперской гонкой Александра Овечкина и Уэйна Гретцки, причем ее успех был таким мощным, что решили продолжить — теперь считают все голы этих легенд, включая плей-офф. Крутая история! — сказал Кравчук.

«Детройт» вывел из обращения 91-й номер Федорова перед матчем с «Каролиной». Экс-форвард клуба появился на льду на кабриолете.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше