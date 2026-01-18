Губерниев о 3-матчевой серии Овечкина без голов: «Я как барон Мюнхгаузен: все идет нормально. Он играет в сильнейшей лиге мира, не надо требовать подвига каждый день»

В нынешнем сезоне 40-летний форвард набрал 41 (20+21) очко в 49 играх.
"У Овечкина абсолютно нормальный сезон. Люди, которые хотя бы немножко занимались спортом, понимают, что невозможно каждый раз забивать или отдавать. Он играет в сильнейшей лиге мира. Не надо требовать каждый день подвига.
Я как барон Мюнхгаузен: все идет нормально. Не забивает и не отдает — ничего не произошло. Я не очень понимаю шум вокруг этого. Если бы он 15 матчей не забил и не отдал — тогда еще можно о чем-то говорить. Но Овечкин играет против лучших людей в хоккее — таких же, как он.
Если бы он играл с мальчишками во дворе и ни разу не забил и не отдал, тогда можно было бы сказать, что да, что-то не то происходит. А так, я не понимаю разговоров, что происходит с Овечкиным. Странно. Все нормально. Не вижу тут больших проблем", — сказал Губерниев.
Овечкин без голов в 3-м матче подряд: 1 бросок, 3 хита, малый штраф и «минус 3» за 16:08 c «Флоридой». У него 41 очко в 49 играх в сезоне.