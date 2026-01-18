Овечкин обменялся свитерами с хоккеисткой Пулен, Дюбуа — с Кэтрин Дюбуа

Они встретились во время тренировки женского хоккейного клуба «Монреаль Виктуар» в Арлингтоне.
Нападающий «Кэпиталс» Пьер-Люк Дюбуа и хоккеистка Кэтрин Дюбуа также обменялись джерси.
В воскресенье «Виктуар» сыграет с «Нью-Йорк Сиренс» на Capital One Arena.
Фото: соцсеть PWHL.
