Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Лада
0
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.24
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
19.01
Детройт
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
19.01
Эдмонтон
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.50
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
2
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
7
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
5
:
Монреаль
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
3
:
Коламбус
4
П1
X
П2

Овечкин обменялся свитерами с хоккеисткой Пулен, Дюбуа — с Кэтрин Дюбуа

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин обменялся свитерами с трехкратной олимпийской чемпионкой по хоккею Мари-Филип Пулен.

Они встретились во время тренировки женского хоккейного клуба «Монреаль Виктуар» в Арлингтоне.

Нападающий «Кэпиталс» Пьер-Люк Дюбуа и хоккеистка Кэтрин Дюбуа также обменялись джерси.

В воскресенье «Виктуар» сыграет с «Нью-Йорк Сиренс» на Capital One Arena.

Фото: соцсеть PWHL.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше