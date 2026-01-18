Депутат Свищев о том, что Овечкин не стал обматывать клюшку радужной лентой: «Он придерживается традиционных укладов семейной жизни. Правильное решение»

"У каждого спортсмена свой подход к жизни, к нравам. Овечкин придерживается традиционных укладов семейной жизни. И всегда это заявлял, и не стесняется этого.
Поэтому его поступок — это его решение, и мы его уважаем. Я считаю, что это совершенно правильное его решение. За это можно только уважать и не осуждать", — заявил Свищев.
В 2023 году НХЛ отказалась от использования радужных свитеров во время разминки, но обмотка в таких цветах лигой разрешена.
Овечкин не стал обматывать клюшку радужной лентой перед игрой с «Флоридой». Часть игроков «Вашингтона» сделала это.
