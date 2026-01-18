Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Лада
2
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
16.00
П2
36.00
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.24
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
19.01
Детройт
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
19.01
Эдмонтон
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.50
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
2
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
7
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Бостон
5
П1
X
П2

Депутат Свищев о том, что Овечкин не стал обматывать клюшку радужной лентой: «Он придерживается традиционных укладов семейной жизни. Правильное решение»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о том, что капитан «Вашингтон» Александр Овечкин не стал использовать радужную обмотку для клюшки перед матчем НХЛ с «Флоридой» (2:5).

Источник: Спортс"

"У каждого спортсмена свой подход к жизни, к нравам. Овечкин придерживается традиционных укладов семейной жизни. И всегда это заявлял, и не стесняется этого.

Поэтому его поступок — это его решение, и мы его уважаем. Я считаю, что это совершенно правильное его решение. За это можно только уважать и не осуждать", — заявил Свищев.

В 2023 году НХЛ отказалась от использования радужных свитеров во время разминки, но обмотка в таких цветах лигой разрешена.

Овечкин не стал обматывать клюшку радужной лентой перед игрой с «Флоридой». Часть игроков «Вашингтона» сделала это.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше