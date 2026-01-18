Ричмонд
Васильев о том, что Овечкин не стал обматывать клюшку радужной лентой: «Православная вера не одобряет этого. Саша показал: на Западе можете делать что угодно, а у нас в России это запрещено»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев похвалил капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который не стал использовать радужную обмотку для клюшки перед матчем НХЛ с «Флоридой» (2:5).

Источник: Спортс"

Россиянин вышел на лед со стандартной обмоткой белого цвета.

"Саша — молодец, он показал пример того, как надо вести себя в НХЛ. Потому что некоторые молодые российские хоккеисты, которые пока еще не очень уверенно чувствуют себя в НХЛ и не хотели бы, чтобы к ним были какие-то претензии, не знают, как себя вести в подобных ситуациях.

А Саша показал пример того, как надо себя вести. Как и раньше, Иван Проворов своим поступком подчеркнул, что наша православная вера не одобряет и не позволяет ничего подобного. Овечкин показал достойный пример: мол, вы у себя на Западе можете делать все, что угодно, а у нас в России это не приветствуется и запрещено законом. Саша просто молодец", — сказал Васильев.

