Васильев о том, что Овечкин не стал обматывать клюшку радужной лентой: «Православная вера не одобряет этого. Саша показал: на Западе можете делать что угодно, а у нас в России это запрещено»

Россиянин вышел на лед со стандартной обмоткой белого цвета.
"Саша — молодец, он показал пример того, как надо вести себя в НХЛ. Потому что некоторые молодые российские хоккеисты, которые пока еще не очень уверенно чувствуют себя в НХЛ и не хотели бы, чтобы к ним были какие-то претензии, не знают, как себя вести в подобных ситуациях.
А Саша показал пример того, как надо себя вести. Как и раньше, Иван Проворов своим поступком подчеркнул, что наша православная вера не одобряет и не позволяет ничего подобного. Овечкин показал достойный пример: мол, вы у себя на Западе можете делать все, что угодно, а у нас в России это не приветствуется и запрещено законом. Саша просто молодец", — сказал Васильев.