Васильев о том, что Овечкин не стал обматывать клюшку радужной лентой: «Православная вера не одобряет этого. Саша показал: на Западе можете делать что угодно, а у нас в России это запрещено»

А Саша показал пример того, как надо себя вести. Как и раньше, Иван Проворов своим поступком подчеркнул, что наша православная вера не одобряет и не позволяет ничего подобного. Овечкин показал достойный пример: мол, вы у себя на Западе можете делать все, что угодно, а у нас в России это не приветствуется и запрещено законом. Саша просто молодец", — сказал Васильев.