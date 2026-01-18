Сафронов о будущем Овечкина в НХЛ: «С такими физическими данными и снайперским мастерством можно играть. Вопрос: насколько он все еще любит хоккей»

"Мне кажется, если сам Овечкин захочет остаться в НХЛ, то он еще поиграет. С такими физическими данными и снайперским мастерством можно играть.
Вопрос к нему, насколько он все еще любит хоккей, хочет в него играть, позволяет ли здоровье. Конечно, для нас, болельщиков, хорошо, чтобы он играл и радовал нас", — сказал Сафронов.
