Сафронов о будущем Овечкина в НХЛ: «С такими физическими данными и снайперским мастерством можно играть. Вопрос: насколько он все еще любит хоккей»

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о том, станет ли капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продолжать карьеру в НХЛ после этого сезона.

Источник: Спортс

"Мне кажется, если сам Овечкин захочет остаться в НХЛ, то он еще поиграет. С такими физическими данными и снайперским мастерством можно играть.

Вопрос к нему, насколько он все еще любит хоккей, хочет в него играть, позволяет ли здоровье. Конечно, для нас, болельщиков, хорошо, чтобы он играл и радовал нас", — сказал Сафронов.

