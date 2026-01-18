Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Даллас
1
:
Тампа-Бэй
1
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.70
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
19.01
Детройт
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.40
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
19.01
Эдмонтон
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.40
П2
3.14
Хоккей. КХЛ
19.01
Амур
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.68
П2
1.58
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
4
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
2
:
Авангард
5
П1
X
П2

Сафронов о возвращении Овечкина в КХЛ: «Разговоры похожи на правду. Завершить карьеру в родном “Динамо” — очень красивый жест»

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов верит в то, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин завершит карьеру, вернувшись в «Динамо». Действующее соглашение форварда с «Кэпиталс» рассчитано до конца июня 2026 года.

Источник: Спортс"

«Разговоры о возвращении Овечкина в КХЛ похожи на правду. Если бы он сыграл за “Динамо”, это было бы классно!

Завершить карьеру в своем родном клубе — очень красивый жест", — сказал Сафронов.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше