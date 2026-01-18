Сафронов о возвращении Овечкина в КХЛ: «Разговоры похожи на правду. Завершить карьеру в родном “Динамо” — очень красивый жест»

«Разговоры о возвращении Овечкина в КХЛ похожи на правду. Если бы он сыграл за “Динамо”, это было бы классно!
Завершить карьеру в своем родном клубе — очень красивый жест", — сказал Сафронов.
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.