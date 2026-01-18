Терещенко о «Северстали» на 1-м месте Запада: «Стиль Козырева помогает добиваться результата, не теряя яркости и творческой изюминки. Тренер и хоккеисты действуют в полном согласии»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о причинах успеха «Северстали» в текущем Fonbet Чемпионате КХЛ. Команда под руководством Андрея Козырева на данный момент лидирует в Западной конференции.
— Секрет «Северстали» заключается в отличном взаимопонимании и великолепной совместной работе хоккеистов и Андрея Леонидовича Козырева. Скажу честно, не ожидал того, что череповчане будут действовать столь ярко, результативно и стабильно.
Но сложилась ситуация, когда игроки и тренер, действуют в полном согласии и балансе со своими творческо-исполнительскими возможностями и концепцией наставника. Это как раз то, о чем мы с вами говорили применительно к СКА и Игорю Николаевичу Ларионову.
— Получается, что Козырев, работавший с Ларионовым, сумел адаптировать свой стиль под решение больших задач?
— Все покажет плей-офф, но пока ясно, что этот стиль помогает Козыреву и его парням еще более эффективно, чем ранее, добиваться необходимого результата, не теряя при этом яркости и своей творческой изюминки. Мне очень приятно наблюдать за игрой «Северстали» в этом сезоне, — заявил Терещенко.
Алексей Терещенко: «Ошибки СКА в обороне — следствие стиля Ларионова. Он нестандартный специалист, требует необычных решений и мышления на льду».