Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Даллас
1
:
Тампа-Бэй
3
Все коэффициенты
П1
21.00
X
7.50
П2
1.13
Хоккей. НХЛ
19.01
Эдмонтон
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.40
П2
3.14
Хоккей. КХЛ
19.01
Амур
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.68
П2
1.58
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
4
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
2
:
Авангард
5
П1
X
П2

Терещенко о «Северстали» на 1-м месте Запада: «Стиль Козырева помогает добиваться результата, не теряя яркости и творческой изюминки. Тренер и хоккеисты действуют в полном согласии»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о причинах успеха «Северстали» в текущем Fonbet Чемпионате КХЛ. Команда под руководством Андрея Козырева на данный момент лидирует в Западной конференции.

Источник: Спортс"

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о причинах успеха «Северстали» в текущем Fonbet Чемпионате КХЛ. Команда под руководством Андрея Козырева на данный момент лидирует в Западной конференции.

— Секрет «Северстали» заключается в отличном взаимопонимании и великолепной совместной работе хоккеистов и Андрея Леонидовича Козырева. Скажу честно, не ожидал того, что череповчане будут действовать столь ярко, результативно и стабильно.

Но сложилась ситуация, когда игроки и тренер, действуют в полном согласии и балансе со своими творческо-исполнительскими возможностями и концепцией наставника. Это как раз то, о чем мы с вами говорили применительно к СКА и Игорю Николаевичу Ларионову.

— Получается, что Козырев, работавший с Ларионовым, сумел адаптировать свой стиль под решение больших задач?

— Все покажет плей-офф, но пока ясно, что этот стиль помогает Козыреву и его парням еще более эффективно, чем ранее, добиваться необходимого результата, не теряя при этом яркости и своей творческой изюминки. Мне очень приятно наблюдать за игрой «Северстали» в этом сезоне, — заявил Терещенко.

Алексей Терещенко: «Ошибки СКА в обороне — следствие стиля Ларионова. Он нестандартный специалист, требует необычных решений и мышления на льду».