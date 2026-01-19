Дмитрий Губерниев: «Кучеров — наша главная звезда в НХЛ. Он впереди даже Овечкина, если брать показатель полезности для команды, результативность»

Нападающий «Тампы» набрал 70 (24+46) очков при полезности «плюс 22» в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.
"Кучеров — наша главная звезда в НХЛ. Это совершенно очевидно.
Если брать показатель полезности для команды, результативность, думаю, он идет даже впереди Овечкина. Абсолютный мотор команды, блестящий распасовщик — отдает филигранно, еще и голы забивает.
Просто красавец, суперзвездный хоккеист, как и Александр Овечкин", — сказал Дмитрий Губерниев.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше