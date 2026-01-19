Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Адмирал
1
:
Ак Барс
3
Все коэффициенты
П1
22.00
X
10.00
П2
1.12
Хоккей. КХЛ
2-й период
Амур
2
:
Металлург Мг
1
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.60
П2
3.20
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.53
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.17
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.27
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
21:30
Каролина
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.50
П2
3.76
Хоккей. НХЛ
20.01
Сиэтл
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
5
:
Сент-Луис
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Оттава
3
П1
X
П2

Дмитрий Губерниев: «Кучеров — наша главная звезда в НХЛ. Он впереди даже Овечкина, если брать показатель полезности для команды, результативность»

Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает Никиту Кучерова главной российской звездой в НХЛ.

Источник: Спортс"

Нападающий «Тампы» набрал 70 (24+46) очков при полезности «плюс 22» в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

"Кучеров — наша главная звезда в НХЛ. Это совершенно очевидно.

Если брать показатель полезности для команды, результативность, думаю, он идет даже впереди Овечкина. Абсолютный мотор команды, блестящий распасовщик — отдает филигранно, еще и голы забивает.

Просто красавец, суперзвездный хоккеист, как и Александр Овечкин", — сказал Дмитрий Губерниев.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше