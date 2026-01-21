Шипачев об игре с Ковальчуком и Дацюком в СКА: «Я у них учился всему: как тренироваться, как вести себя вне льда. Плюс бытовые вещи — куда лучше деньги вложить и что-то такое»

— Если вернуться на десять лет назад, тогда вы играли в СКА. Сейчас смотришь на тот состав — и кажется, что это какой-то космос по подбору игроков. Многие, кто тогда был молодым, говорят, что это была огромная школа жизни. Вы это чувствовали?
— Конечно. Когда пришли в СКА с Жекой Кетовым, мы понимали, куда пришли. В это время пришел Илья Ковальчук. Было приятно с такой звездой быть в одной команде. Потом приехал Павел Дацюк. Находиться такими звездами в одной раздевалке, смотреть, как они тренируются, как ведут себя, общаться с ними — неоценимый опыт.
Они делились многими вещами — и по хоккею, и по жизни, рассказывали свои секреты. Я у них учился всему: как тренироваться, как вести себя вне льда. Сейчас какие-то моменты стараюсь передавать дальше. В нашей команде, в «Динамо» Минск, много общаюсь с молодыми ребятами, пытаюсь им что-то подсказать, помочь.
— Можете вспомнить что-то конкретное, чему вы научились?
— Таких вещей много. Например, отношение к тренировочному процессу. Как ребята приходили пораньше, как разминались перед тренировкой, как делали разминку после. Когда я играл в Череповце, не всегда обращал на это внимание. А потом в СКА посмотрел, как Илья Ковальчук готовится к тренировке, какие упражнения делает после — на спину, на корпус, выпрыгивания, ускорения. Я подбирал то, что подходило именно мне, общался с тренером по физподготовке.
Илья очень физически сильный игрок, и у него было чему поучиться. Плюс бытовые вещи — куда лучше деньги вложить и что-то такое. Они были уже взрослыми ребятами, могли подсказать, — сказал Шипачев.