Шипачев об игре с Ковальчуком и Дацюком в СКА: «Я у них учился всему: как тренироваться, как вести себя вне льда. Плюс бытовые вещи — куда лучше деньги вложить и что-то такое»

— Таких вещей много. Например, отношение к тренировочному процессу. Как ребята приходили пораньше, как разминались перед тренировкой, как делали разминку после. Когда я играл в Череповце, не всегда обращал на это внимание. А потом в СКА посмотрел, как Илья Ковальчук готовится к тренировке, какие упражнения делает после — на спину, на корпус, выпрыгивания, ускорения. Я подбирал то, что подходило именно мне, общался с тренером по физподготовке.