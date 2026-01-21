Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.30
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.60
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.46
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.90
X
5.03
П2
1.56
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Авангард
5
П1
X
П2

Шипачев об игре с Ковальчуком и Дацюком в СКА: «Я у них учился всему: как тренироваться, как вести себя вне льда. Плюс бытовые вещи — куда лучше деньги вложить и что-то такое»

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев поделился воспоминаниями о периоде в СКА, где его одноклубниками были Павел Дацюк и Илья Ковальчук.

— Если вернуться на десять лет назад, тогда вы играли в СКА. Сейчас смотришь на тот состав — и кажется, что это какой-то космос по подбору игроков. Многие, кто тогда был молодым, говорят, что это была огромная школа жизни. Вы это чувствовали?

— Конечно. Когда пришли в СКА с Жекой Кетовым, мы понимали, куда пришли. В это время пришел Илья Ковальчук. Было приятно с такой звездой быть в одной команде. Потом приехал Павел Дацюк. Находиться такими звездами в одной раздевалке, смотреть, как они тренируются, как ведут себя, общаться с ними — неоценимый опыт.

Они делились многими вещами — и по хоккею, и по жизни, рассказывали свои секреты. Я у них учился всему: как тренироваться, как вести себя вне льда. Сейчас какие-то моменты стараюсь передавать дальше. В нашей команде, в «Динамо» Минск, много общаюсь с молодыми ребятами, пытаюсь им что-то подсказать, помочь.

— Можете вспомнить что-то конкретное, чему вы научились?

— Таких вещей много. Например, отношение к тренировочному процессу. Как ребята приходили пораньше, как разминались перед тренировкой, как делали разминку после. Когда я играл в Череповце, не всегда обращал на это внимание. А потом в СКА посмотрел, как Илья Ковальчук готовится к тренировке, какие упражнения делает после — на спину, на корпус, выпрыгивания, ускорения. Я подбирал то, что подходило именно мне, общался с тренером по физподготовке.

Илья очень физически сильный игрок, и у него было чему поучиться. Плюс бытовые вещи — куда лучше деньги вложить и что-то такое. Они были уже взрослыми ребятами, могли подсказать, — сказал Шипачев.