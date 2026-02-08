Вратари ездят на гольф-карах из раздевалок ко льду на Олимпиаде. Расстояние между точками слишком большое

Отмечается, что это происходит на арене «Санта-Джулия» в Милане из-за слишком большого расстояния. Полевым игрокам приходится идти пешком.
«Мне это нравится и кажется забавным. Ты почти не можешь двигаться в полной экипировке, а ехать довольно далеко. Нужен крепкие мышцы, чтобы держаться». — сказал вратарь сборной Франции Антуан Келлер.
«Мне это не мешает. Нужно беречь ноги, понимаете?» — заявил чех Лукаш Достал.
«Я чувствую себя особенным. Я благодарен, что не нужно идти пешком. Это просто ужасно, особенно если нужно надевать чехлы на коньки», — сказал голкипер Кристерс Гудлевскис.
Тренер Чехии Рулик про лед на арене в Милане: «У меня никаких иллюзий, будет крайне нелегко. Я решил даже не читать отчеты».