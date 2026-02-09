Ричмонд
Алексей Морозов: «Овечкин узнал у меня, как дела в КХЛ, что происходит в лиге. Летом с ним все обсудим. Если он решит продолжить карьеру у нас — мы будем только рады»

Президент КХЛ Алексей Морозов оценил возможность появления в лиге нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

Действующий контракт форварда и «Кэпиталс» рассчитан до конца этого сезона.

"Мы сейчас его не трогаем, ведь у него контракт в НХЛ. Саша очень сосредоточен на игре.

Сейчас у них пауза в чемпионате, Александр отдыхает вместе с семьей и готовится к важной части сезона.

Летом мы, конечно же, с ним все обсудим. Мы часто общаемся, видимся летом, разговариваем на разные темы.

Несколько лет назад он узнал у меня, как дела в КХЛ. Он знает все, что происходит в лиге. Если он примет решение продолжить карьеру в КХЛ, то мы будем только рады", — сказал Алексей Морозов.

