Алексей Морозов: «Овечкин узнал у меня, как дела в КХЛ, что происходит в лиге. Летом с ним все обсудим. Если он решит продолжить карьеру у нас — мы будем только рады»

Действующий контракт форварда и «Кэпиталс» рассчитан до конца этого сезона.
"Мы сейчас его не трогаем, ведь у него контракт в НХЛ. Саша очень сосредоточен на игре.
Сейчас у них пауза в чемпионате, Александр отдыхает вместе с семьей и готовится к важной части сезона.
Летом мы, конечно же, с ним все обсудим. Мы часто общаемся, видимся летом, разговариваем на разные темы.
Несколько лет назад он узнал у меня, как дела в КХЛ. Он знает все, что происходит в лиге. Если он примет решение продолжить карьеру в КХЛ, то мы будем только рады", — сказал Алексей Морозов.
