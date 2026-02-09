Долганов о питании: «Ем салаты, нравятся макароны с курицей. Люблю полезную еду, но и во вредной себе не отказываю. Иногда хочется устроить себе читмил»

— Однажды вы рассказывали о том, как играя в ВХЛ за 20 тысяч в месяц, изучили все вкусы «Доширака». Помните ли их до сих пор? Как давно вы в последний раз питались похожим образом?
— Сейчас я, конечно же, стараюсь больше следить за питанием. Не помню уже, когда в последний раз ел «Доширак». Вроде это было, когда мы летом ехали на поезде к друзьям на свадьбу в Череповец.
— А сейчас у вас какой рацион?
— По большей части, ем салаты. Также мне нравятся макароны с курицей. В общем, люблю полезную еду, но и во вредной себе тоже не отказываю. Благо, телосложение позволяет. Тем не менее стараюсь следить за питанием.
— То есть, бургеры и чипсы у вас все-таки проскакивают?
— Ну да. Не сказать, чтобы часто, но такое тоже бывает. Иногда хочется устроить себе, как сейчас модно говорить, читмил, — сказал Долганов.