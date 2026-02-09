Ричмонд
Квартальнов о Пинчуке: «Парень интересный, но есть вещи, в которых нужно прибавлять. В первую очередь — игра в обороне. Мастер должен играть в обе стороны»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался об игре форварда Виталия Пинчука.

Источник: Спортс"

— У вас играет Пинчук — один из самых талантливых хоккеистов КХЛ. Видите, что он растет, идет по восходящей?

— Результат говорит сам за себя. Парень интересный, это здорово. Но чтобы стать настоящим мастером, есть вещи, в которых нужно прибавлять. В первую очередь — игра в обороне. Мастер должен играть в обе стороны.

Да, он где-то компенсирует атакой, но лига у нас сильная: его читают, против него выходят лучшие защитники.

— Видите у него еще недостатки?

— Конечно, есть куда расти. Он может улучшить игру на вбрасываниях, в своей зоне обороны. Команды его уже просчитывают, значит, нужно давать еще больше.

— Вы бы рекомендовали ему уехать в Америку?

— Это его решение. Как тренер, скажу: на нем должна строиться команда минского «Динамо». А дальше — он сам, агенты, представители. Они разберутся.

Нам и руководству клуба, конечно, хотелось бы, чтобы он остался. Его рост здесь очевиден, — сказал Квартальнов.