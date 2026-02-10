Гришин об 1:5 от СКА: «Игра для стороннего болельщика очень интересная была. Очень быстрая, туда-сюда. На первый план вышли и реализация, и игра в обороне, и ошибки»

"В течение матча пришла такая мысль в голову, что для стороннего болельщика вообще очень интересная была игра. Очень быстрая, туда-сюда. Много голевых моментов, много бросков. Но здесь на первый план выходит и реализация, и игра в обороне, и ошибки, и реализация тех ошибок, которые делают соперники. Противник оказался мастеровитее в этом плане и победил.