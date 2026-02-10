Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.29
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.76
X
5.45
П2
1.45
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
0
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
10
:
Сочи
1
П1
X
П2

Гришин об 1:5 от СКА: «Игра для стороннего болельщика очень интересная была. Очень быстрая, туда-сюда. На первый план вышли и реализация, и игра в обороне, и ошибки»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение от СКА в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (1:5).

Источник: Спортс"

"В течение матча пришла такая мысль в голову, что для стороннего болельщика вообще очень интересная была игра. Очень быстрая, туда-сюда. Много голевых моментов, много бросков. Но здесь на первый план выходит и реализация, и игра в обороне, и ошибки, и реализация тех ошибок, которые делают соперники. Противник оказался мастеровитее в этом плане и победил.

Опять забили только одну шайбу — этого недостаточно. Пропущенный гол в большинстве в начале третьего периода? После этого эмоции немножечко упали. В принципе, при счете 1:3 не было ничего такого страшного, при нормальной ситуации можно отыграться.

Имели большинство, рассчитывали выйти и забить. Создали момент для реализации, но не использовали его, затянули с броском и соперники на контратаке, по большому счету, без особого момента… Мастер взял игру на себя, уверенно создал момент, бросил. Видимо, наши игроки, находившиеся в обороне, не ожидали такой наглости от Марата Хайруллина. Может, даже не этот гол сказался, а два удаления подряд затем.

Пропустили «три на пять» — и эмоции немножко упали. Градус упал, хотя ребята старались, и третий период оказался более формальным", — сказал Гришин.