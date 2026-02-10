Гришин об 1:5 от СКА: «Игра для стороннего болельщика очень интересная была. Очень быстрая, туда-сюда. На первый план вышли и реализация, и игра в обороне, и ошибки»

"В течение матча пришла такая мысль в голову, что для стороннего болельщика вообще очень интересная была игра. Очень быстрая, туда-сюда. Много голевых моментов, много бросков. Но здесь на первый план выходит и реализация, и игра в обороне, и ошибки, и реализация тех ошибок, которые делают соперники. Противник оказался мастеровитее в этом плане и победил.
Опять забили только одну шайбу — этого недостаточно. Пропущенный гол в большинстве в начале третьего периода? После этого эмоции немножечко упали. В принципе, при счете 1:3 не было ничего такого страшного, при нормальной ситуации можно отыграться.
Имели большинство, рассчитывали выйти и забить. Создали момент для реализации, но не использовали его, затянули с броском и соперники на контратаке, по большому счету, без особого момента… Мастер взял игру на себя, уверенно создал момент, бросил. Видимо, наши игроки, находившиеся в обороне, не ожидали такой наглости от Марата Хайруллина. Может, даже не этот гол сказался, а два удаления подряд затем.
Пропустили «три на пять» — и эмоции немножко упали. Градус упал, хотя ребята старались, и третий период оказался более формальным", — сказал Гришин.