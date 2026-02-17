Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
не начался
Швеция
:
Латвия
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
3
:
Дания
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
2
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швейцария
3
:
Италия
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
5
:
Франция
1
П1
X
П2

Михайлов об 1:4 с «Автомобилистом»: «С командой, где такой подбор игроков, нельзя позволять много вольностей. “Сочи” противостоял сильный соперник, отсюда и результат»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о поражении от «Автомобилиста» (1:4) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— В первом периоде мы тяжело вкатывались в игру. Допустили ошибки, соперник повел 2:0. С командой, где такой подбор игроков, нельзя позволять много вольностей.

Во втором периоде мы добавили в движении, на нас хватали удаления. И мы снова ошиблись. Нам противостоял сильный соперник. Отсюда и результат.

— Почему у «Сочи» было так мало моментов?

— Потому что у соперника организованная оборона, правильные действия. Либо ты заставляешь играть в свой хоккей, либо тебе не дают что‑то сделать.

Мы акцентировали внимание на том, что нужно больше бросковой активности, работы под воротами. Понимали, что много шансов нам вряд ли дадут, — сказал Михайлов.