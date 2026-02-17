Михайлов об 1:4 с «Автомобилистом»: «С командой, где такой подбор игроков, нельзя позволять много вольностей. “Сочи” противостоял сильный соперник, отсюда и результат»

— В первом периоде мы тяжело вкатывались в игру. Допустили ошибки, соперник повел 2:0. С командой, где такой подбор игроков, нельзя позволять много вольностей.
Во втором периоде мы добавили в движении, на нас хватали удаления. И мы снова ошиблись. Нам противостоял сильный соперник. Отсюда и результат.
— Почему у «Сочи» было так мало моментов?
— Потому что у соперника организованная оборона, правильные действия. Либо ты заставляешь играть в свой хоккей, либо тебе не дают что‑то сделать.
Мы акцентировали внимание на том, что нужно больше бросковой активности, работы под воротами. Понимали, что много шансов нам вряд ли дадут, — сказал Михайлов.