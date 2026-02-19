Ричмонд
Глава Прикамья Махонин об открытии арены «Красная машина»: «Она открывает дополнительные возможности для занятий хоккеем, керлингом, фигурным катанием. Даем импульс, чтобы росли новые чемпионы»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказался об открытии арены «Красная машина».

Источник: Спортс"

В Перми 19 февраля открылась ледовая арена «Красная машина». В торжественной церемонии участвовали глава Прикамья Махонин, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, олимпийские чемпионы Александр Якушев и Алексей Касатонов.

"Новый объект открывает дополнительные возможности для занятий хоккеем, керлингом, фигурным катанием не только для профессиональных спортсменов, но и любителей.

Сегодня мы даем новый импульс, чтобы в Пермском крае росли новые чемпионы", — сказал Дмитрий Махонин.

В спорткомплексе оборудованы большое и малое ледовые поля с трибунами, приспособленные для маломобильных граждан. Там будут тренироваться дети из отделения хоккея краевой академии игровых видов спорта, а также команды по адаптивному хоккею — слежд и слабовидящих. На малой арене дети младших возрастов будут заниматься фигурным катанием и хоккеем.

Ротенберг о встрече с губернатором Махониным: «Пермь — регион с богатыми хоккейными традициями. Здорово, что в городе открывается арена “Красная Машина” — это важный шаг вперед».

