Американские хоккеистки в третий раз выиграли Олимпиаду

МИЛАН, 19 февраля. /ТАСС/. Женская сборная США по хоккею со счетом 2:1 в овертайме обыграла команду Канады в финальном матче олимпийского турнира. Встреча прошла в Милане.

Источник: Reuters

Заброшенными шайбами в составе победительниц отметились Хилари Найт (58) и Меган Келлер (65). У проигравших отличилась Кристин О’Нил (21).

На групповом этапе сборная США разгромила канадок со счетом 5:0. В матче за третье место швейцарки со счетом 2:1 в овертайме обыграли шведок.

Олимпийский женский хоккейный турнир проводится с 1998 года. Только в 2006 году на Играх в итальянском Турине в финале не встретились команды США и Канады. Тогда канадки в решающем матче обыграли шведок (4:1). Американки выиграли Олимпиаду в третий раз, ранее они побеждали в 1998 и 2018 годах. Пять раз золотые медали завоевывала сборная Канады (2002, 2006, 2010, 2014, 2022).