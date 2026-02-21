Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.14
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.10
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.22
П2
2.38
Хоккей. Мужчины
завершен
США
6
:
Словакия
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
3
:
Финляндия
2
П1
X
П2

Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, 1-й период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»

Форвард сборной Словакии и «Спартака» Адам Ружичка высказался о поражении от США (2:6) в полуфинале хоккейного турнира Олимпиады-2026.

Источник: Спортс"

"Мы не вошли в игру, первые минуты были ключевыми для нас. И первый период получился для нас тяжелым. Да, есть разница между КХЛ и НХЛ, но в матче это особого значения не имело.

5 очков в 5 играх на турнире? Я не настраивался особо на то, чтобы такое у меня было. Сейчас мне тяжело смотреть на результат. В игре за третье место нам нужно быть более сильными в психологическом плане.

Мы играли с финнами ранее, получился тяжелый матч. Как я уже сказал, в таких матчах много решат первые минуты", — сказал Ружичка.