Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, 1-й период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»

"Мы не вошли в игру, первые минуты были ключевыми для нас. И первый период получился для нас тяжелым. Да, есть разница между КХЛ и НХЛ, но в матче это особого значения не имело.
5 очков в 5 играх на турнире? Я не настраивался особо на то, чтобы такое у меня было. Сейчас мне тяжело смотреть на результат. В игре за третье место нам нужно быть более сильными в психологическом плане.
Мы играли с финнами ранее, получился тяжелый матч. Как я уже сказал, в таких матчах много решат первые минуты", — сказал Ружичка.