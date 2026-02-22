Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.55
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.68
П2
8.75
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.51
X
5.17
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.30
П2
1.97
Хоккей. Мужчины
16:10
Канада
:
США
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.17
П2
2.74
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.21
П2
2.92
Хоккей. Мужчины
завершен
Словакия
1
:
Финляндия
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
5
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Торпедо
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2

Словакия повторила свой лучший результат на Олимпиадах с участием НХЛ — 4-е место. В 2022 году команда взяла бронзу на турнире без игроков лиги

Сборная Словакии проиграла Финляндии (1:6) в матче за 3-е место на Олимпиаде-2026 в Италии.

Таким образом, команда не сумела выиграть бронзовые медали на двух олимпийских турнирах подряд.

На Играх в Пекине в 2022 году, проходивших без участия игроков НХЛ, словаки впервые в истории заняли 3-е место.

При этом 4-е место стало для Словакии повторением лучшего результата на турнирах с присутствием игроков НХЛ.

В 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере команда также заняла 4-е место, уступив тем же финнам в матче за бронзу.

Отметим, что на Олимпиаде-2026 в составе сборной Словакии выступали 3 игрока из Фонбет Чемпионата КХЛ — защитник Мартин Гернат («Локомотив»), форварды Адам Лишка («Северсталь») и Адам Ружичка («Спартак»).