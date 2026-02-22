Словакия повторила свой лучший результат на Олимпиадах с участием НХЛ — 4-е место. В 2022 году команда взяла бронзу на турнире без игроков лиги

Таким образом, команда не сумела выиграть бронзовые медали на двух олимпийских турнирах подряд.
На Играх в Пекине в 2022 году, проходивших без участия игроков НХЛ, словаки впервые в истории заняли 3-е место.
При этом 4-е место стало для Словакии повторением лучшего результата на турнирах с присутствием игроков НХЛ.
В 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере команда также заняла 4-е место, уступив тем же финнам в матче за бронзу.
Отметим, что на Олимпиаде-2026 в составе сборной Словакии выступали 3 игрока из Фонбет Чемпионата КХЛ — защитник Мартин Гернат («Локомотив»), форварды Адам Лишка («Северсталь») и Адам Ружичка («Спартак»).