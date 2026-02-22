Маккиннон после поражения Канады от США в финале ОИ: «Вам судить, какая команда лучше»

«Вам судить, какая команда была лучше сегодня», — сказал Маккиннон журналистам после игры.
Кросби о поражении от США в финале ОИ-2026: «Канада заслуживала большего. Сегодня была одна из лучших наших игр. Горжусь командой».
Нападающий сборной Канады Нэтан Маккиннон высказался после поражения от США (1:2 ОТ) в финале олимпийского турнира в Милане.
