Форсберг о роли 13-го нападающего на ОИ и низком игровом времени: «Это было неожиданно. В сборной Швеции жесткая конкуренция, но я предпочел бы сыграть больше»

Форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг высказался о своем игровом времени на Олимпиаде-2026.

31-летний нападающий провел 5 матчей на олимпийском турнире и набрал 2 (1+1) очка при среднем времени на льду 9:52. Шведы вылетели в четвертьфинале, уступив сборной США (1:2 ОТ).

При этом на первый матч — против сборной Италии (5:2) — он оказался заявлен 13-м нападающим и провел на льду одну смену.

"Это было неожиданно. Когда я увидел состав, то был немного удивлен. В нашей команде много хороших игроков, я считаю себя одним из них.

Конкуренция жесткая, но я бы предпочел сыграть больше — не только в этом матче, но и на турнире в целом", — сказал Форсберг.

В 57 играх в этом сезоне НХЛ Филип набрал 47 (24+23) очков при среднем времени на льду 18:49. Он приехал на Олимпиаду в статусе лучшего шведского снайпера текущей регулярки.

Тренер Швеции о Форсберге как 13-м форварде: «Братья Седины играли в 3-м звене на ОИ-2006, не выходили в большинстве. У нас есть амбиции пройти далеко, нам нужны все игроки».