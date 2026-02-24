Форсберг о роли 13-го нападающего на ОИ и низком игровом времени: «Это было неожиданно. В сборной Швеции жесткая конкуренция, но я предпочел бы сыграть больше»

31-летний нападающий провел 5 матчей на олимпийском турнире и набрал 2 (1+1) очка при среднем времени на льду 9:52. Шведы вылетели в четвертьфинале, уступив сборной США (1:2 ОТ).
При этом на первый матч — против сборной Италии (5:2) — он оказался заявлен 13-м нападающим и провел на льду одну смену.
"Это было неожиданно. Когда я увидел состав, то был немного удивлен. В нашей команде много хороших игроков, я считаю себя одним из них.
Конкуренция жесткая, но я бы предпочел сыграть больше — не только в этом матче, но и на турнире в целом", — сказал Форсберг.
В 57 играх в этом сезоне НХЛ Филип набрал 47 (24+23) очков при среднем времени на льду 18:49. Он приехал на Олимпиаду в статусе лучшего шведского снайпера текущей регулярки.
Тренер Швеции о Форсберге как 13-м форварде: «Братья Седины играли в 3-м звене на ОИ-2006, не выходили в большинстве. У нас есть амбиции пройти далеко, нам нужны все игроки».