Андронов о победе на ОИ-2018: «Мы выступали не под флагом России, но в душе у каждого он был с нами. Знали, ради кого выходим на лед, это давало внутреннюю силу, которую нельзя отнять никакими з

Тогда мы выступали не под нашим флагом, но в душе у каждого из нас он был с нами — в каждой смене, каждом заблокированном броске и каждом голе. Мы знали, ради кого и ради чего выходим на лед, и это давало ту самую внутреннюю силу, которую нельзя отнять никакими запретами.