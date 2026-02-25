Ричмонд
03:00
Вашингтон
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.50
П2
4.00
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.20
П2
3.23
Хоккей. НХЛ
06:30
Анахайм
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.34
П2
2.28
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Б
Ак Барс
4
:
Лада
5
П1
X
П2

Андронов о победе на ОИ-2018: «Мы выступали не под флагом России, но в душе у каждого он был с нами. Знали, ради кого выходим на лед, это давало внутреннюю силу, которую нельзя отнять никакими з

Олимпийский чемпион Сергей Андронов вспомнил о победе на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Источник: Спортс"

На Играх-2018 сборная Олимпийских спортсменов из России завоевала золотые медали, обыграв в финале Германию (4:3 ОТ).

"Восемь лет назад мы сделали то, о чем мечтают с детства. Мы выиграли Олимпиаду, прошли через весь путь — сомнения, боль, радость, и выиграли золотые медали, которые навсегда останутся частью нашей жизни.

Я горжусь каждым из ребят, тренерским штабом, всеми, кто был рядом и верил, даже когда со стороны казалось, что все против нас!

Тогда мы выступали не под нашим флагом, но в душе у каждого из нас он был с нами — в каждой смене, каждом заблокированном броске и каждом голе. Мы знали, ради кого и ради чего выходим на лед, и это давало ту самую внутреннюю силу, которую нельзя отнять никакими запретами.

Я верю, что придет день, когда мы снова выйдем на Олимпиаду под нашим флагом — своим именем, своими цветами, своей музыкой гимна. И мы снова будем сражаться до конца, чтобы вернуть золотые медали уже официально для нашей страны, для тех, кто ждет и верит в нас дома.

Спасибо всем, кто был с нами тогда и остается рядом сейчас. История еще не закончена — самое главное у нашей команды и нашего хоккея еще впереди!", — написал Андронов.