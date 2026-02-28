Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.30
П2
2.83
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
ЦСКА
6
:
Шанхай Дрэгонс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2

Шкуро из Comedy Club рассталась с экс-хоккеистом системы «Локомотива» Козловым: «За 5 лет были накопительные ситуации, которые давали трещинки в общей картине семьи. Я многое недоговаривала, терпела»

25-летняя актриса и участница Comedy Club Екатерина Шкуро сообщила о расставании с бывшим хоккеистом системы «Локомотива» Дмитрием Козловым после 5 лет брака.

Источник: Спортс"

Екатерина и Дмитрий воспитывают двоих детей — 3-летнюю дочь Аврору и сына Амура, который рордился в ноябре 2024 года.

Козлов завершил карьеру в 2020-м. Последним его клубом стал МХК «Белгород» из НМХЛ.

"Мы действительно не живем вместе. С начала года. Мы два творческих человека, которые пытались вместе выстраивать все: отношения, работу, семью, воспитание детей, карьеру, дружбу, быт.

За 5 лет наших отношений были накопительные ситуации, которые каждый раз давали трещинки в общей картине нашей семьи. Я очень многое недоговаривала, терпела, хотела как лучше, поддерживала и, как это обычно бывает, в какой-то момент это становится нормой. И я тупо устала….

Дима собрал вещи и съехал. Прошло два месяца. Пока я не понимаю, куда это все меня ведет. Я очень много работаю и у меня нет времени сейчас сидеть и страдать. Анализировать и думать, а что будет дальше.

Грубо говоря, пустила ситуацию на самотек. Я не хочу, чтобы дети думали что-то плохое или видели, что мама с папой ругаются, поэтому жить раздельно — это действительно сейчас мое спасение", — сказала Шкуро.