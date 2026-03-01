Лебедев о тренировках Тихонова: «Одна беготня. У него желваки ходили, когда мы усталые играли в футбол и баскетбол. После этих занятий хотелось постучать мячиком об стену»

При Тихонове у нас была одна беготня. Перед Олимпиадой в 1979 году у нас в Стайках под Минском был летом сбор, и нам там вообще мяч не давали. Тихонов очень удивлялся, когда Харламов, Владимир Петров, Михайлов, Хельмут Балдерис оставались и играли в футбол. После этих тренировок нам просто хотелось постучать мячиком об стену, побросать в кольцо. У Тихонова, кажется, желваки ходили, когда мы усталые играли в футбол и «три на три» в баскетбол, — сказал Лебедев.