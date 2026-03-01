Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сент-Луис
0
:
Нью-Джерси
0
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.10
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сан-Хосе
3
:
Эдмонтон
1
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.90
П2
6.20
Хоккей. НХЛ
3-й период
Филадельфия
0
:
Бостон
0
Все коэффициенты
П1
2.95
X
2.45
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.30
П2
3.16
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
4.07
X
4.60
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.11
П2
2.78
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Колорадо
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Рейнджерс
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
5
:
Барыс
3
П1
X
П2

Лебедев о тренировках Тихонова: «Одна беготня. У него желваки ходили, когда мы усталые играли в футбол и баскетбол. После этих занятий хотелось постучать мячиком об стену»

Шестикратный чемпион мира Юрий Лебедев поделился мнением о тренировках под руководством Виктора Тихонова.

Источник: Спортс"

Тренер возглавлял сборную СССР с 1977 года вплоть до распада государства. В дальнейшем он руководил сборной России.

Под руководством Тихонова национальная команда выиграла 3 олимпийских турнира и 8 чемпионатов мира.

— Насколько сильно вы удивились тому, что на Олимпиаду попали только в 1980 году, учитывая отношение главного тренера сборной СССР Тихонова к более возрастным игрокам, таким как Михайлов, Харламов? Как более возрастные игроки воспринимали Тихонова?

— Я не скажу, что они его хорошо воспринимали, там совсем другая подготовка была. Было меньше игровых тренировок, игроки стояли на месте, им объясняли, куда надо бежать. Матч же не всегда строится так, как тренер рисует на планшете. Он же не объясняет, как будет играть противник, и все зависит от вбрасывания.

При Тихонове у нас была одна беготня. Перед Олимпиадой в 1979 году у нас в Стайках под Минском был летом сбор, и нам там вообще мяч не давали. Тихонов очень удивлялся, когда Харламов, Владимир Петров, Михайлов, Хельмут Балдерис оставались и играли в футбол. После этих тренировок нам просто хотелось постучать мячиком об стену, побросать в кольцо. У Тихонова, кажется, желваки ходили, когда мы усталые играли в футбол и «три на три» в баскетбол, — сказал Лебедев.