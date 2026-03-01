Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
02.03
Айлендерс
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.02
X
4.20
П2
2.09
Хоккей. НХЛ
02.03
Анахайм
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Вегас
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
5
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
0
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2

Петунин об эпизоде с Комтуа в игре «Металлург» — «Динамо»: «Еле-еле задел его. Я не такой большой игрок, чтобы он так сложился»

Нападающий «Металлурга» Александр Петунин после поражения от «Динамо» высказался об эпизоде с падением форварда бело-голубых Максима Комтуа после контакта с ним.

Источник: Спортс"

— Андрей Разин заявил, что был недонастрой на сегодняшний матч. Согласны?

— Имели свои моменты, но не реализовали. Соперник много переловил на себя. Мы много играли в атаке, но возможности не использовали.

— Травму Силантьева можно считать одним из факторов такой серии поражений?

— Конечно. Мы одна команда и все переживаем. Надо стараться. Димке здоровья. Не должно быть такого, что винтик выпадает, и все рушится. Надо делать выводы и играть лучше.

— Что произошло в моменте с Комтуа?

— Он меня хорошо встретил, может, что-то сказал. Еле-еле задел его. Я не такой большой игрок, чтобы Комтуа так сложился.

— Разин говорит, что канадцы так не играют.

— Я не знаю. Не играл против канадцев, — сказал Петунин.

Разин об эпизоде Комтуа с Петуниным: «Не буду оскорблять легионера. Обычно канадцы другого типа, этот на курицу похож. Оскорбил все-таки».