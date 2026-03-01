Петунин об эпизоде с Комтуа в игре «Металлург» — «Динамо»: «Еле-еле задел его. Я не такой большой игрок, чтобы он так сложился»

— Андрей Разин заявил, что был недонастрой на сегодняшний матч. Согласны?
— Имели свои моменты, но не реализовали. Соперник много переловил на себя. Мы много играли в атаке, но возможности не использовали.
— Травму Силантьева можно считать одним из факторов такой серии поражений?
— Конечно. Мы одна команда и все переживаем. Надо стараться. Димке здоровья. Не должно быть такого, что винтик выпадает, и все рушится. Надо делать выводы и играть лучше.
— Что произошло в моменте с Комтуа?
— Он меня хорошо встретил, может, что-то сказал. Еле-еле задел его. Я не такой большой игрок, чтобы Комтуа так сложился.
— Разин говорит, что канадцы так не играют.
— Я не знаю. Не играл против канадцев, — сказал Петунин.
Разин об эпизоде Комтуа с Петуниным: «Не буду оскорблять легионера. Обычно канадцы другого типа, этот на курицу похож. Оскорбил все-таки».