Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.20
П2
2.58
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.44
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
5.36
X
5.00
П2
1.55
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.20
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.30
П2
1.98
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.10
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
0
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
0
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
0
:
Трактор
5
П1
X
П2

Корешков о 34-минутах штрафа Чайковски: «Он не сдержался, это единственное черное пятно в матче. Поговорим. Надеюсь, такого больше не повториться»

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков после победы над «Торпедо» (5:0) высказался об удалении Михала Чайковски.

Источник: Спортс"

На 33-й минуте игры защитник сначала получил по 2 минуты штрафа за подножку и неспортивное поведение, а после еще и 30-й минутный дисциплинарный штраф до конца игры.

— Хорошая командная победа. Тяжелый момент, когда играли 3 на 5, много времени выстояли, грамотно сыграли, плюс действия вратаря. На протяжении всей игры имели преимущество, довели дело до победы.

Предыдущий матч мы играли не хуже, было 20 голевых моментов — шайба не шла. А сегодня пошла. Старание с прошлой игры воплотилось в наши голы.

— Не слишком ли сладкой победа вышла?

— Давно такого слишком не было. У нас выезд из четырех игр, так что пусть будет таким начало.

— Удаление Чайковски как оцените?

— Он не сдержался, это единственное черное пятно в матче. Поговорим, надеюсь, такого больше не повториться с его стороны, — сказал Корешков.

«Трактор» всухую победил «Торпедо» — 5:0, Николаев сделал 38 сэйвов, Ливо набрал 2+2. Команда Корешкова идет 6-й на Востоке.