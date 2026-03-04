Корешков о 34-минутах штрафа Чайковски: «Он не сдержался, это единственное черное пятно в матче. Поговорим. Надеюсь, такого больше не повториться»

На 33-й минуте игры защитник сначала получил по 2 минуты штрафа за подножку и неспортивное поведение, а после еще и 30-й минутный дисциплинарный штраф до конца игры.
— Хорошая командная победа. Тяжелый момент, когда играли 3 на 5, много времени выстояли, грамотно сыграли, плюс действия вратаря. На протяжении всей игры имели преимущество, довели дело до победы.
Предыдущий матч мы играли не хуже, было 20 голевых моментов — шайба не шла. А сегодня пошла. Старание с прошлой игры воплотилось в наши голы.
— Не слишком ли сладкой победа вышла?
— Давно такого слишком не было. У нас выезд из четырех игр, так что пусть будет таким начало.
— Удаление Чайковски как оцените?
— Он не сдержался, это единственное черное пятно в матче. Поговорим, надеюсь, такого больше не повториться с его стороны, — сказал Корешков.
«Трактор» всухую победил «Торпедо» — 5:0, Николаев сделал 38 сэйвов, Ливо набрал 2+2. Команда Корешкова идет 6-й на Востоке.