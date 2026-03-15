Гавриков забросил 13-ю шайбу в сезоне в матче с «Миннесотой». У защитника «Рейнджерс» 29 очков в 66 играх сезона

Теперь на счету 30-летнего россиянина 29 (13+16) очков в 66 играх нынешнего сезона.
Гавриков продолжает обновлять личный снайперский рекорд в рамках одной регулярки. Владислав перешел в «Рейнджерс» прошлым летом.
Защитник «Рейнджерс» отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (2:0, второй период). Также на его счету результативная передача в этой игре.
