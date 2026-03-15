Рыбин об Овечкине в «Вашингтоне»: «Продлит контракт и поиграет еще год-два. Ему важно побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ — такие стоят веками»

Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин поделился мнением о будущем Александра Овечкина в «Вашингтоне».

Источник: Спортс"

Срок действующего контракта 40-летнего форварда с клубом НХЛ истекает 30 июня 2026 года. В этом сезоне Овечкин набрал 51 (24+27) очко в 68 матчах при полезности «минус 4».

— Овечкин останется в НХЛ на следующий сезон? «Вашингтон» обменял Джона Карлсона, который 17 лет был одноклубником Александра — в клубе началась перестройка?

— Всегда рано или поздно все заканчивается, даже для великих игроков. И обмены происходят, и карьеры заканчивают. Я подчеркиваю, это мое мнение, что Александр продлит контракт и еще год-два может поиграть.

— Какая мотивация будет для него? Он уже переписал практически все рекорды.

— Ему важно побить рекорд по общему числу шайб за всю историю НХЛ. У Гретцки — 1016. А нам важно, что наш соотечественник может вписать свое имя в историю. Такие рекорды стоят веками.

— После «Вашингтона» Александр окончательно завершит карьеру или вернется в Россию и поиграет еще год? В «Динамо», например.

— Такой вопрос, конечно, лучше задать самому Александру. Я считаю, тут сыграет фактор здоровья — в КХЛ достаточно быстрый хоккей, другие скорости, другие площадки. Поэтому нужно себя реально оценивать, свои способности. Но для популяризации, для развития нашего хоккея — это был бы, безусловно, прекрасный шаг, — сказал Рыбин.

Овечкин занимает вторую строчку в списке снайперов за всю историю НХЛ с учетом плей-офф — 998 шайб.

Овечкин не выходил на лед в овертайме против «Бостона» (2:3 Б). Форвард «Вашингтона» нанес 3 броска за 15:47, он не забил 6-м матче подряд.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
