Малкин вышел на 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ (1396 очков), обогнав Робитайла. До идущего 23-м Курри — 2 балла

В активе 39-летнего россиянина стало 50 (15+35) очков в 47 играх в текущем сезоне при полезности «+14».
За карьеру в рамках регулярок — 1396 (529+867) баллов в 1260 играх.
Малкин вышел на 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, обогнав Люка Робитайла (1394 в 1491).
На 23-м месте идет Яри Курри (1398 в 1251), на 22-м — Дэйл Хаверчак (1409 в 1188).
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.