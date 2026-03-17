Малкин вышел на 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ (1396 очков), обогнав Робитайла. До идущего 23-м Курри — 2 балла

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (7:2).

В активе 39-летнего россиянина стало 50 (15+35) очков в 47 играх в текущем сезоне при полезности «+14».

За карьеру в рамках регулярок — 1396 (529+867) баллов в 1260 играх.

Малкин вышел на 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, обогнав Люка Робитайла (1394 в 1491).

На 23-м месте идет Яри Курри (1398 в 1251), на 22-м — Дэйл Хаверчак (1409 в 1188).

