Овечкин опередил Хоу и стал единолично 2-м в истории НХЛ по голам в домашних матчах регулярок — 450 шайб. Лидирует Гретцки — 492

40-летний форвард забросил 450 шайб за 779 игр и вышел на единоличное второе место в истории по этому показателю. На счету Хоу — 449 голов в 884 матчах. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 492 гола в 745 домашних матчах.
В этом сезоне на счету Овечкина 52 (25+27) очка после 69 игр при полезности «минус 3» и 17:34 в среднем на льду.
Овечкин повторил рекорд НХЛ, забив 25+ голов в 20 регулярках за карьеру. У Горди Хоу такой же результат.
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.