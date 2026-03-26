Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Нефтехимик
17:00
Металлург Мг
:
Сибирь
19:30
Локомотив
:
Спартак
19:30
Динамо Мн
:
Динамо М
завершен
Баффало
3
:
Бостон
4
завершен
Торонто
4
:
Рейнджерс
3
завершен
Северсталь
4
:
Торпедо
0
завершен
ЦСКА
4
:
СКА
2
завершен
Ак Барс
4
:
Трактор
2
Сергей Светлов: «Трактор» не уступает «Ак Барсу» по рисунку игры. Ливо, как и Спронг, обладает одним из лучших бросков в КХЛ, но оба иногда недорабатывают в обороне"

Бывший главный тренер клубов КХЛ Сергей Светлов высказался о ходе серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Трактором» (2−0).

— Нет сюрпризов в серии «Ак Барса» и «Трактора». Казань ведет — 2−0.

— Все-таки «Трактор» — финалист плей-офф-2025, поэтому сюрприз как раз в том, что он начал новый плей-офф с двух поражений.

Кстати, и по рисунку игры, и по статистике «Трактор» в общем-то «Ак Барсу» не уступает. Но на табло — 2−0, и это Челябинск, подозреваю, нервирует.

— В чем челябинская проблема?

— «Ак Барс» играет более цельно, допускает меньше ошибок. Многое зависит и от вратаря, у Билялова — приличный кубковый опыт, Николаев пока только вкатывается.

Вот мы вспомнили о Спронге, но у «Трактора» есть своя версия этого легионера из Нидерландов — Ливо. Как и Спронг, канадец обладает одним из лучших бросков в лиге. Но оба иногда недорабатывают в обороне, к чему соперники готовы и чем пользуются.

Вчера в Екатеринбурге Спронг пару раз рисковал и обрезался, попав под жесткие силовые приемы капитана Уфы Панина. То же скажу и о Ливо.

Тут нужна постоянная работа от тренерских штабов — чтобы подкорректировать таких игроков, подстроить под них партнеров, иногда даже уговорить этих партнеров не обижаться, отработав и за себя, и за того парня.

И тут можно понять тренеров ЦСКА, которые в середине сезона от Спронга отказались. Все-таки этот мастер — из другой, не нынешней армейской, — оперы. Да и Уфа не просто так не стала удерживать Ливо изо всех сил.

— Ваш прогноз на развитие серии?

— Тут все, как в армейском дерби. Очень важна — игра номер три. При этом Казань с ее хоккеем в гостях тоже чувствует себя вполне комфортно.

Но у «Трактора» — отличное нападение, одно из лучших в лиге. Именно от этой линии команде по силам играть и отыгрываться. Как и СКА, — сказал Сергей Светлов.