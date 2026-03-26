Сергей Светлов: «Трактор» не уступает «Ак Барсу» по рисунку игры. Ливо, как и Спронг, обладает одним из лучших бросков в КХЛ, но оба иногда недорабатывают в обороне"

— Нет сюрпризов в серии «Ак Барса» и «Трактора». Казань ведет — 2−0.
— Все-таки «Трактор» — финалист плей-офф-2025, поэтому сюрприз как раз в том, что он начал новый плей-офф с двух поражений.
Кстати, и по рисунку игры, и по статистике «Трактор» в общем-то «Ак Барсу» не уступает. Но на табло — 2−0, и это Челябинск, подозреваю, нервирует.
— В чем челябинская проблема?
— «Ак Барс» играет более цельно, допускает меньше ошибок. Многое зависит и от вратаря, у Билялова — приличный кубковый опыт, Николаев пока только вкатывается.
Вот мы вспомнили о Спронге, но у «Трактора» есть своя версия этого легионера из Нидерландов — Ливо. Как и Спронг, канадец обладает одним из лучших бросков в лиге. Но оба иногда недорабатывают в обороне, к чему соперники готовы и чем пользуются.
Вчера в Екатеринбурге Спронг пару раз рисковал и обрезался, попав под жесткие силовые приемы капитана Уфы Панина. То же скажу и о Ливо.
Тут нужна постоянная работа от тренерских штабов — чтобы подкорректировать таких игроков, подстроить под них партнеров, иногда даже уговорить этих партнеров не обижаться, отработав и за себя, и за того парня.
И тут можно понять тренеров ЦСКА, которые в середине сезона от Спронга отказались. Все-таки этот мастер — из другой, не нынешней армейской, — оперы. Да и Уфа не просто так не стала удерживать Ливо изо всех сил.
— Ваш прогноз на развитие серии?
— Тут все, как в армейском дерби. Очень важна — игра номер три. При этом Казань с ее хоккеем в гостях тоже чувствует себя вполне комфортно.
Но у «Трактора» — отличное нападение, одно из лучших в лиге. Именно от этой линии команде по силам играть и отыгрываться. Как и СКА, — сказал Сергей Светлов.