Ротенберг поздравил «АКМ-следж» с победой в чемпионате России: «Тула, с чемпионством! В регионе создаются условия, есть понимание важности адаптивного хоккея, это приносит плоды»

Первый вице-президент ФХР, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг поздравил «АКМ-следж» с победой в чемпионате России.

Источник: Спортс‘’

Команда завоевала золото второй год подряд, победив «Югру» в финальной серии.

«Поздравляю “АКМ-следж” с победой в чемпионате России! Второй год подряд тульская команда становится чемпионом страны — это серьезный результат и большая работа всей команды.

В финале чемпионата России по следж-хоккею, который проходил в Алексине, ребята уверенно обыграли «Югру», подтвердив свой высокий уровень. Такие победы всегда вызывают уважение.

Отдельно хочу отметить, что в Тульской области это направление развивается последовательно и системно. Когда в регионе создаются условия, когда есть понимание важности адаптивного хоккея и желание двигать его вперед, это закономерно приносит плоды. Тула, с чемпионством! Так держать!" — написал Ротенберг.