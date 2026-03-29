Третьяк на открытии СКК им. Блинова: «Две арены в Омске — одни из лучших не только в России, но и в Европе. Надеемся, что на них появятся новые Харламовы и Овечкины»

Он обратился к болельщикам перед матчем плей-офф Olimpbet ВХЛ между «Омскими Крыльями» и «Челметом».
"С праздником, дорогие омичи! Сегодня потрясающий момент — мы присутствуем на открытии стадиона. Новая жизнь у стадиона — благодаря губернатору [Виталию Хоценко], его команде, спонсорам, которые все сделали, чтобы этот объект жил.
Две арены в Омске — эта и где играет «Авангард» в КХЛ — одни из лучших не только в России, но и в Европе.
Надеемся, что на них появятся новые Харламовы и Овечкины, которые прославят и Омскую область, и наш российский хоккей. Желаю всем удачи и новых побед. Болельщикам спасибо большое, что вы любите хоккей", — сказал Третьяк.