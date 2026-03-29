Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.84
П2
2.61
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.94
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.85
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
20:00
Рейнджерс
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
4
:
Вашингтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
7
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Юта
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Филадельфия
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
1
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
5
:
Торонто
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Баффало
3
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Анахайм
2
П1
X
П2

Третьяк на открытии СКК им. Блинова: «Две арены в Омске — одни из лучших не только в России, но и в Европе. Надеемся, что на них появятся новые Харламовы и Овечкины»

Президент ФХР Владислав Третьяк поздравил жителей Омска с открытием СКК имени Виктора Блинова после реконструкции.

Он обратился к болельщикам перед матчем плей-офф Olimpbet ВХЛ между «Омскими Крыльями» и «Челметом».

"С праздником, дорогие омичи! Сегодня потрясающий момент — мы присутствуем на открытии стадиона. Новая жизнь у стадиона — благодаря губернатору [Виталию Хоценко], его команде, спонсорам, которые все сделали, чтобы этот объект жил.

Две арены в Омске — эта и где играет «Авангард» в КХЛ — одни из лучших не только в России, но и в Европе.

Надеемся, что на них появятся новые Харламовы и Овечкины, которые прославят и Омскую область, и наш российский хоккей. Желаю всем удачи и новых побед. Болельщикам спасибо большое, что вы любите хоккей", — сказал Третьяк.