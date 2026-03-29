Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
3
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
3
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Трактор
2
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
5
:
Автомобилист
2
П1
X
П2

Фетисов о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Не мог представить, что он доберется до этой отметки. Пожелал ему, чтобы он нацелился на совокупный рекорд»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о том, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин преодолел отметку в 1000 голов в НХЛ.

Источник: Спортс‘’

На данный момент у 40-летнего россиянина 1003 гола в лиге по сумме регулярок и плей-офф (926+77), в этом зачете он уступает лишь Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894+122).

"1000 шайб — это огромное достижение для любого в мире. Я не мог себе представить, что Александр сможет добраться до этой отметки. Надеюсь, у него осталась другая цель — совокупный рекорд. Прежде всего это желание.

Если он захочет, покорит и этот рекорд. Я с ним разговаривал и пожелал ему этого, чтобы он нацелился. Просто молодец! Горжусь и болею за него", — сказал Фетисов.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше