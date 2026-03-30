Свечников забросил 26-ю шайбу в сезоне — «Монреалю». У форварда «Каролины» 62 очка в 73 играх

Это 26-я шайба россиянина в текущей регулярке, всего он набрал 62 (26+36) очка в 73 играх.
На данный момент Свечников — 2-й снайпер «Каролины», он уступает только Сету Джарвису (30+32 в 65 матчах).
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (1:0, первый период).
Это 26-я шайба россиянина в текущей регулярке, всего он набрал 62 (26+36) очка в 73 играх.
На данный момент Свечников — 2-й снайпер «Каролины», он уступает только Сету Джарвису (30+32 в 65 матчах).