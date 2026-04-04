Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Колорадо
2
:
Сент-Луис
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Нью-Джерси
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Бостон
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Флорида
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Миннесота
5
Дмитрий Рябыкин: «Салават» приятно удивил, гнул свою линию против «Автомобилиста». Ради 6-го матча этой серии и придуман плей-офф — это был лучший хоккей этой весны"

Бывший тренер клубов FONBET КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о победе «Салавата Юлавева» в серии 1-го раунда плей-офф с «Автомобилистом» (4−2).

— Лучшая серия первого раунда плей-офф КХЛ-2026?

— Претендентов не так много — только одна серия ушла в шесть матчей. Именно ее и выделю — Екатеринбург против Уфы.

— Перед стартом плей-офф вы дали интервью, в котором назвали «Салават» и «Северсталь» — некубковыми командами. Оказались наполовину правы?

— «Северстали» надо отдать должное за регулярный чемпионат, в соотношении «цена — качество» эта команда стала едва ли не лучшей в КХЛ. Но в плей-офф, как и ожидалось, ей не хватило прагматизма и жесткости.

А вот «Салават Юлаев» приятно удивил. Всю серию против «Автомобилиста» гнул свою линию, хотя по качеству состава и опыту совсем не был фаворитом. Ради шестого матча этой серии и придуман плей-офф — это был пока лучший хоккей этой весны, когда на 60-й минуте Уфа сначала едва не проиграла серию, а потом ее выиграла, — сказал Рябыкин.