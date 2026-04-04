Дмитрий Рябыкин: «Салават» приятно удивил, гнул свою линию против «Автомобилиста». Ради 6-го матча этой серии и придуман плей-офф — это был лучший хоккей этой весны"

— Лучшая серия первого раунда плей-офф КХЛ-2026?
— Претендентов не так много — только одна серия ушла в шесть матчей. Именно ее и выделю — Екатеринбург против Уфы.
— Перед стартом плей-офф вы дали интервью, в котором назвали «Салават» и «Северсталь» — некубковыми командами. Оказались наполовину правы?
— «Северстали» надо отдать должное за регулярный чемпионат, в соотношении «цена — качество» эта команда стала едва ли не лучшей в КХЛ. Но в плей-офф, как и ожидалось, ей не хватило прагматизма и жесткости.
А вот «Салават Юлаев» приятно удивил. Всю серию против «Автомобилиста» гнул свою линию, хотя по качеству состава и опыту совсем не был фаворитом. Ради шестого матча этой серии и придуман плей-офф — это был пока лучший хоккей этой весны, когда на 60-й минуте Уфа сначала едва не проиграла серию, а потом ее выиграла, — сказал Рябыкин.