Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Колорадо
2
:
Сент-Луис
2
Все коэффициенты
П1
2.34
X
2.71
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Миннесота
5
П1
X
П2

Тренер «Баффало» Раф о выходе в плей-офф впервые с 2011-го: «Никаких празднований. Впереди много работы, и команда это понимает»

Главный тренер «Баффало» Линди Рафф высказался о том, что команда обеспечила себе право участия в розыгрыше Кубка Стэнли в этом году.

«Сейбрс» вышли в плей-офф впервые с 2011 года.

"Я чувствую себя отлично. Ребята проделали огромную работу, чтобы оказаться здесь. Я уже говорил: на протяжении последних четырех месяцев команда действовала стабильно и демонстрировала качественный хоккей. Мы получили награду за наш труд.

Прежде всего я очень рад за владельцев — Терри и Ким Пегула, всю семью Пегула, наших болельщиков и всех, кто работает в клубе. Я в полном восторге.

Никаких празднований. Нужно гордиться проделанной работой и тем, чего мы добились, выполнив задачу — выйти в плей-офф. Но впереди еще много работы, и команда это понимает.

Вчера на собрании я сказал ребятам: «Мы будем в плей-офф — у меня в этом нет сомнений. Но этого недостаточно». Нам нужно доработать концовку регулярного чемпионата, а затем быть готовыми к главному вопросу: насколько сильными мы сможем быть с первого дня плей-офф, вне зависимости от соперника", — сказал Рафф.