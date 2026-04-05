Тренер «Баффало» Раф о выходе в плей-офф впервые с 2011-го: «Никаких празднований. Впереди много работы, и команда это понимает»

«Сейбрс» вышли в плей-офф впервые с 2011 года.
"Я чувствую себя отлично. Ребята проделали огромную работу, чтобы оказаться здесь. Я уже говорил: на протяжении последних четырех месяцев команда действовала стабильно и демонстрировала качественный хоккей. Мы получили награду за наш труд.
Прежде всего я очень рад за владельцев — Терри и Ким Пегула, всю семью Пегула, наших болельщиков и всех, кто работает в клубе. Я в полном восторге.
Никаких празднований. Нужно гордиться проделанной работой и тем, чего мы добились, выполнив задачу — выйти в плей-офф. Но впереди еще много работы, и команда это понимает.
Вчера на собрании я сказал ребятам: «Мы будем в плей-офф — у меня в этом нет сомнений. Но этого недостаточно». Нам нужно доработать концовку регулярного чемпионата, а затем быть готовыми к главному вопросу: насколько сильными мы сможем быть с первого дня плей-офф, вне зависимости от соперника", — сказал Рафф.