«Флорида» не вышла в плей-офф НХЛ. Впервые с 2015 года действующий обладатель Кубка Стэнли не будет защищать титул

Таким образом, действующий обладатель Кубка Стэнли не будет защищать свой титул в новом розыгрыше. Это первый такой случай в лиге с сезона-2014/15, когда в плей-офф после чемпионского сезона не попал «Лос-Анджелес».
Напомним, что «Пантерс» доходили до финала в трех предыдущих розыгрышах Кубка Стэнли подряд (2023 — поражение от «Вегаса», 2024 и 2025 — победы над «Эдмонтоном»).
За эти три сезона команда провела в общей сложности 314 игр в регулярках и плей-офф — рекордный результат в истории лиги для такого отрезка. На втором месте «Даллас» (314 игр, 1997/98 — 1999/00), на третьем — «Детройт» (309, 2006/07 — 2008/09).
В текущем сезоне команда под руководством Пола Мориса занимает 15-е место в Восточной конференции с 77 очками в 76 играх.