Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
2
:
Сент-Луис
2
Все коэффициенты
П1
2.56
X
2.60
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Миннесота
5
П1
X
П2

«Флорида» не вышла в плей-офф НХЛ. Впервые с 2015 года действующий обладатель Кубка Стэнли не будет защищать титул

«Флорида» лишилась шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли-2026 после поражения от «Питтсбурга» (4:9) в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, действующий обладатель Кубка Стэнли не будет защищать свой титул в новом розыгрыше. Это первый такой случай в лиге с сезона-2014/15, когда в плей-офф после чемпионского сезона не попал «Лос-Анджелес».

Напомним, что «Пантерс» доходили до финала в трех предыдущих розыгрышах Кубка Стэнли подряд (2023 — поражение от «Вегаса», 2024 и 2025 — победы над «Эдмонтоном»).

За эти три сезона команда провела в общей сложности 314 игр в регулярках и плей-офф — рекордный результат в истории лиги для такого отрезка. На втором месте «Даллас» (314 игр, 1997/98 — 1999/00), на третьем — «Детройт» (309, 2006/07 — 2008/09).

В текущем сезоне команда под руководством Пола Мориса занимает 15-е место в Восточной конференции с 77 очками в 76 играх.