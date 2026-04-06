Ярушин о «Тракторе»: «Предлагаю сделать праздник в Челябинске — день Дриджера 23 ноября. Вратарь — это полкоманды, при нем нужно было торопиться в оборону»

Клуб из Челябинска вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от «Ак Барса» (1−4).
— Вы расстроены ранним вылетом «Трактора»?
— Да, я расстроен ранним вылетом команды. Наверное, меня немножко успокаивает то, что была такая турбулентность по сезону. Если честно говорить, вряд ли бы мы в этом году взяли Кубок Гагарина.
Не хочу обижать болельщиков Казани и с уважением отношусь ко всей команде, но и вряд ли «Ак Барс» в этом сезоне поднимет Кубок над головой. Просто слишком рано «Трактор» вылетел для финалистов прошлого сезона. Хотелось бы, чтобы мы добрались хотя бы до полуфинала.
Я прекрасно понимаю эту чехарду с тренерским штабом: один тренер уехал, потом был второй, дальше пришел третий. Конечно, это все дискомфортно. Я расстроился, но, значит, так надо, ничего страшного.
— Какие, на ваш взгляд, главные проблемы «Трактора» в сезоне? Вратарская линия?
— Тут нужно комплекс проблем искать. Сначала не попали с вратарем. Предлагаю 23 ноября, когда он ушел из команды, установить официальный праздник в Челябинске — день Дриджера. И потом Бен ушел, а какие мысли были у Гру в голове, я не понимаю.
Это же все на команде сказывается, а вратарь — это полкоманды. Если у пацанов нет уверенности, что сзади стоит человек, который на сто процентов подтащит. В свое время ребята из «Трактора» образца 2012 года говорили так: «А мы в оборону не спешим торопиться, потому что знаем, что Миша Гарнетт все подтащит». А здесь во времена Дриджера нужно было торопиться в оборону.
Так что здесь комплекс неудачных решений. Хотя то, что происходит в клубе последние три года, мне нравится. Многие начинают критиковать руководство, но с ним мы всегда заходили далеко — были и полуфинал, и финал. Да, в этом году получилось неудачно, но мне нравится, что наш генеральный менеджер рискует. Я понимаю, что результат нужен здесь и сейчас, но я думаю, что выигрывает тот, кто играет в долгую.
Думаю, что из этого неудачного сезона руководители сделают выводы и следующий год должен быть гораздо интереснее. Поэтому молодцы, что рискуют. Если бы мы в прошлом году не сделали обмены, играли бы мы тогда в финале? Хотя многие не были довольны тем, что ушел Илья Карпухин. Но в итоге ребята, которые пришли в команду, играли в финале. Да, однажды не попали с Мэдисоном Боуи, потом не получилось с Дриджером. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское из Кубка, — сказал Ярушин.