Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.15
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2

Гендиректор «Динамо»: «Пакетт перенесет операцию у известного хирурга. Если в августе его спина поведет себя нормально, Седрик останется с нами»

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал, при каком условии нападающий Седрик Пакетт останется в клубе.

Источник: Спортс‘’

32-летний канадец в сезоне‑2025/26 провел за «Динамо» 21 матч и набрал 10 (6+4) очков при показателе полезности «минус 2». В январе сообщалось, что игрок может завершить карьеру.

— Кто точно покинет клуб?

— Седрик Пакетт перенесет операцию у известного хирурга, оперировавшего ребят, которые продолжили потом карьеру в НХЛ. Если в августе его спина поведет себя нормально, то он останется с нами.

Кирилл Готовец — у него была тяжелая травма, и с ним пока непонятно. Фредрик Клаэссон — тоже тяжелая травма, будем смотреть в августе, — сказал Сушко.

«К сожалению, Пакетт приехал неподготовленным летом. У него была свадьба, прочие дела. Заниматься надо было своим здоровьем, тем более если у тебя есть проблемы со спиной. И в отпуске надо было не просто отдыхать, но и восстанавливаться, готовясь к сезону», — добавил главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов.

Пакетт вернулся в расположение «Динамо» после операции в Германии («СЭ»).