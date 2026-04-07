Гендиректор «Динамо»: «Пакетт перенесет операцию у известного хирурга. Если в августе его спина поведет себя нормально, Седрик останется с нами»

32-летний канадец в сезоне‑2025/26 провел за «Динамо» 21 матч и набрал 10 (6+4) очков при показателе полезности «минус 2». В январе сообщалось, что игрок может завершить карьеру.
— Кто точно покинет клуб?
— Седрик Пакетт перенесет операцию у известного хирурга, оперировавшего ребят, которые продолжили потом карьеру в НХЛ. Если в августе его спина поведет себя нормально, то он останется с нами.
Кирилл Готовец — у него была тяжелая травма, и с ним пока непонятно. Фредрик Клаэссон — тоже тяжелая травма, будем смотреть в августе, — сказал Сушко.
«К сожалению, Пакетт приехал неподготовленным летом. У него была свадьба, прочие дела. Заниматься надо было своим здоровьем, тем более если у тебя есть проблемы со спиной. И в отпуске надо было не просто отдыхать, но и восстанавливаться, готовясь к сезону», — добавил главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов.
Пакетт вернулся в расположение «Динамо» после операции в Германии («СЭ»).