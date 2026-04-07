Якупов о серии с ЦСКА: «Будет очень хорошая, плотная, жесткая игра. У “Авангарда” тоже очень хорошая оборона, надеюсь, лучшая в лиге»

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов поделился ожиданиями от серии против ЦСКА во втором раунде Кубка Гагарина.

Источник: Спортс‘’

— Что можешь сказать о будущей серии, о сопернике?

— Будет очень хорошая, плотная игра, жесткая. Будет непросто. В принципе, чем дальше ты проходишь, тем тяжелее будет во всех смыслах этого слова, во всех компонентах, во всех аспектах.

Плюс нам знакома игра ЦСКА уже по регулярному чемпионату, хоть и мы немного играли, но, мы все знаем, все игры были там 1:0, 2:1, что-то такое. Поэтому будет плотно, не будет какого-то, наверное, свободного лишнего времени постоянно, так что должны быть готовы ко всему.

— У команды Никитина хорошая линия обороны. Уже есть подходы, как будете ее пробивать?

— У нас тоже очень хорошая, я надеюсь, самая лучшая оборона в лиге.

— Что можно вынести в контексте будущей серии с ЦСКА из первого раунда, когда играли с «Нефтехимиком», именно касаемо игры «Авангарда»?

— Полезного много чего есть, потому что от игры к игре мы шли увереннее и старались изменить те моменты, которые у нас не получались, например, в предыдущем матче. То есть, о чем мы говорили, старались максимально в идеальном состоянии уже подходить к следующим играм.

Но все равно есть над чем работать. Тут, наверное, больше психологии, потому что, чем меньше ты дашь шансов сопернику, тем больше шансов тебе победить. Это также какие-либо, наверное, глупые провалы, удаления ненужные. Хотя они разные бывают, но зачастую, с Нижнекамском были не рекомендуемые удаления, которые, в принципе, не то что приводили голы в наши ворота, но инициатива уходила в сторону соперника. Поэтому немножко теряли свою игру.

Поэтому, если больше будем играть пять на пять, я думаю, у нас больше шансов, и лучше будет получаться, нежели мы будем отбывать меньшинство, и кто-то все равно будет больше выходить, а кто-то меньше. Всегда есть к чему стремиться, и выводы сделаем тоже.

Я думаю, от игры к игре, что-то все равно будет меняться, потому что игроки и тренерский штаб будут подбирать ключи к успеху, как с нашей стороны, так и с их стороны, поэтому здесь такая будет игра в долгую.

— Второй год подряд на этой стадии с командой Игоря Никитина встречаетесь. Насколько этот ЦСКА похож на тот «Локомотив»? При разборе обращаете внимание, что будет что-то похожее?

— Да-да, конечно, похож. К гадалке не ходи тут. Все понятно и видно. И видна картина с прошлого сезона, когда он был в «Локомотиве».

Схожая игра, опять так скажу, будет непросто, будет тяжело, будет плотно, потому что Игорь Валерьевич знает, как обороняться, знает, как играть. К тому же человек выигрывал и не раз. И играть против команды Никитина всегда было непросто. Поэтому здесь нечего больше добавить, — сказал Якупов.