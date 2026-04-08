Депутат Журова о карьере Овечкина: «Не исключаю, что у него есть амбиции стать олимпийским чемпионом. До следующих Игр еще есть время»

Срок действующего контракта 40-летнего капитана «Вашингтона» истекает 30 июня 2026 года.
"Не исключаю, что у него есть и спортивные амбиции. Например, стать олимпийским чемпионом. До следующей Олимпиады еще есть время, и многое будет зависеть от обстоятельств, в том числе допуска нашей команды.
Здесь все зависит только от самого Саши. Диктовать ему какие-то условия невозможно. Он настолько многогранный человек, что может реализовать себя в самых разных направлениях.
Он может быть играющим тренером — продолжать играть и передавать опыт. Может создать свою школу или академию. Это может быть как бизнес-проект, так и благотворительный", — сказала Журова.
Депутат Журова об Овечкине: «Важно вовремя уйти. Саша не хочет, чтобы про него говорили: “Уже не тот”.