Олег Леонтьев: «Торпедо» — быстрая и веселая команда, которая играет с фаворитами на равных. Для «Металлурга» это будет крепкий орешек, в серии не все так однозначно"

— «Торпедо» сможет оказать сопротивление в серии с «Металлургом»?
— «Торпедо» — быстрая и в хорошем смысле веселая команда, которая играет с фаворитами на равных. Для «Металлурга» это будет крепкий орешек, поэтому не все так однозначно в серии.
Хотя в Магнитогорске выигрывали Кубок в позапрошлом сезоне и всегда ставят самые высокие задачи.
— Есть вероятность, что «Торпедо» выбьет «Металлург»?
— Конечно, такая вероятность существует. Но давайте смотреть правде в глаза: «Металлург» сильнее по классу и по опыту. В любом случае я уверен, что «Торпедо» будет сражаться, — сказал Леонтьев.