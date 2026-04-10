Овечкин о соперничестве с Кросби: «Это история, то, что мы имеем на протяжении 20 лет, играем друг против друга»

Следующие два матча в текущем регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» и «Вашингтон» проведут между собой.
Ранее 40-летний россиянин так высказался о следующем сезоне: «Примем решение летом. Нужно поговорить с семьей и с руководством “Вашингтона”. В сентябре мне исполнится 41, надо подойти к вопросу с умом».
"Это история, то, что мы имеем на протяжении 20 лет, мы играем друг против друга… Я думаю, вся ситуация вокруг Ови и Сида имела большое значение.
Это дало мне больше — не в плане давления, но это заставило меня больше думать об этом, готовиться к этому", — сказал Овечкин.
Кросби об Овечкине: «Величайший снайпер всех времен. Мне повезло оказаться с ним в одном дивизионе. В последнее время я часто думаю о том, что он будет делать».