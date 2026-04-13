Владимир Плющев: «КХЛ постоянно говорит о непредсказуемости плей-офф. Пытаюсь узнать, в чем она заключается, в ответ — молчание. Казань, Омск, Магнитка заметно сильнее соперников»

Во втором раунде «Локомотив» ведет 3−0 в серии с «Салаватом», «Авангард» — в серии с ЦСКА. «Металлург» ведет 2−0 в серии с «Торпедо», «Ак Барс» — в серии с минским «Динамо».
"Лига постоянно говорит о непредсказуемости, а я постоянно пытаюсь узнать, в чем она заключается. В ответ — молчание.
16 кубковых команд мы могли назвать еще осенью — и борьбы в чемпионате действительно не получилось. Тогда же сказал, что у Востока в этом сезоне будет преимущество.
И вот начался якобы непредсказуемый плей-офф — и это преимущество все видят.
Казань, Омск, Магнитка заметно сильнее соперников. Да и лидер Запада «Локомотив», несмотря на все авансы, с большим трудом, на тоненького, проходит середняка Востока Уфу", — сказал Плющев.