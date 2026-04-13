Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.05
П2
1.97
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.80
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
3
:
Ванкувер
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Питтсбург
0
П1
X
П2

Владимир Плющев: «КХЛ постоянно говорит о непредсказуемости плей-офф. Пытаюсь узнать, в чем она заключается, в ответ — молчание. Казань, Омск, Магнитка заметно сильнее соперников»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев не считает плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ непредсказуемым.

Во втором раунде «Локомотив» ведет 3−0 в серии с «Салаватом», «Авангард» — в серии с ЦСКА. «Металлург» ведет 2−0 в серии с «Торпедо», «Ак Барс» — в серии с минским «Динамо».

"Лига постоянно говорит о непредсказуемости, а я постоянно пытаюсь узнать, в чем она заключается. В ответ — молчание.

16 кубковых команд мы могли назвать еще осенью — и борьбы в чемпионате действительно не получилось. Тогда же сказал, что у Востока в этом сезоне будет преимущество.

И вот начался якобы непредсказуемый плей-офф — и это преимущество все видят.

Казань, Омск, Магнитка заметно сильнее соперников. Да и лидер Запада «Локомотив», несмотря на все авансы, с большим трудом, на тоненького, проходит середняка Востока Уфу", — сказал Плющев.