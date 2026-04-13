Овечкин о стартовом вбрасывании против Кросби: «Очевидно, я в этом не специалист. Но я старался выиграть»

Изначально на вбрасывание встал центральный нападающий «Кэпиталс» Дилан Строум, но он намеренно спровоцировал свое удаление с вбрасывания, чтобы Овечкин смог выйти против Кросби. Овечкин и Кросби провели 100-й матч друг против друга с учетом плей-офф.
Вбрасывание в итоге выиграл Кросби.
«Очевидно, я не специалист по вбрасываниям. Но я старался выиграть», — сказал Овечкин.
Нападающий «Вашингтона» сделал передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Пингвинс» (3:0). Теперь на его счету 63 (32+31) балла в 81 матче сезона-2025/26.
Текущий сезон НХЛ — последний для 40-летнего Овечкина по действующему контракту. Ранее россиянин сообщил, что примет решение о своем будущем летом. Эта игра может стать последней для российского форварда против «Питтсбурга».
Овечкин сыграл 100-й матч против Кросби в НХЛ! И, похоже, не последний.