Крикунов про Овечкина: «Он всем все доказал, какой смысл ему дальше играть? Он звезда, надо звездой и закончить, переключаться на другую жизнь и другие заботы»

На счету 40-летнего Овечкина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ — он рекордсмен лиги. Россиянин забил 1006 голов с учетом плей‑офф, по этому показателю рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (1016).
— «Вашингтон» не попал в плей‑офф. Стоит ли Овечкину оставаться в лиге на следующий сезон, чтобы побить рекорд Гретцки по голам с учетом матчей на вылет?
— Это ему решать. Я скажу, что все рекорды собрать нельзя. Саша и так этих рекордов насобирал целую кучу, думаю, на его век хватит. Пускай кто‑то попробует догнать его.
Думаю, он вряд ли играть будет. Овечкин всем все доказал, какой смысл ему дальше играть? Конечно, ему неохота заканчивать, понимаю, что каждый хоккеист хочет играть, Ягр вон до недавнего времени продолжал.
Думаю, Саше надо переключаться на другую жизнь и другие заботы. Он звезда, надо звездой и закончить, — сказал Крикунов.