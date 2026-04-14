Овечкин не ставит во главу угла сумму контракта с «Вашингтоном», сообщил источник: «Александр никогда не был рвачом. Ему важнее получить еще один шанс на Кубок Стэнли»

Соглашение 40‑летнего россиянина с клубом рассчитано до конца сезона. Овечкин еще не договаривался с «Вашингтоном» о новом соглашении.
— Александр не ставит во главу угла размер будущего контракта с «Вашингтоном». Это не решающий фактор, который влияет на то, оставаться ли в НХЛ. Он никогда не был рвачом.
У него отличные, теплые и семейные отношения с хозяином клуба Тедом Леонсисом. И вообще Овечкину гораздо важнее, чтобы «Вашингтон» был сильным и приобретал сильных игроков под потолок зарплат.
— Овечкин мог бы получить 10−12 млн долларов в год.
— Гораздо важнее, чтобы Александр получил еще один шанс на Кубок Стэнли, — сообщил «Матч ТВ» источник из близкого круга хоккеиста.