Генменеджер минского «Динамо» про Квартальнова: «Пока не готовы заявить, что тренер уволен. Давайте дождемся завтрашнего дня»

Белорусский клуб уступает казанцам во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 0−3. Во вторник в соцсетях появилась информация, что Квартальнов может быть отправлен в отставку. Позже клуб это опроверг: «Рекомендуем читать информацию в надежных источниках». Тренер заявил: «Я выйду завтра на лавку на матч с “Ак Барсом”.
— Мы в клубе пока не готовы делать такое заявление, что Квартальнов уволен.
— Есть ли шанс, что тренер выйдет на следующий матч с «Ак Барсом»?
— Да, такая вероятность есть, что Квартальнов будет работать. Вообще, давайте дождемся завтрашнего дня. Мы сейчас ничего не заявляем, — сказал Антоненко.
Шевченко про слухи об увольнении Квартальнова из «Динамо» Минск: «Легионеры обиделись, что их называют бесхарактерными, и пошли жаловаться руководству. Возник большой конфликт».